Karadeniz'de fırtına kopacak!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak

Karadeniz'de fırtına kopacak!
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MEDİCAL Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil  Umut Meler düdük çalacak.
 
Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin  ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon  ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı.
 
Cocu'nun ardından görevi devralan yardımcısı Erwin Koeman ile yola  devam eden sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 13. sırada girdi.
 
Eksikler
 
Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson  Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener  Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma  giyemeyecek.
 
Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf  Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı.
 
Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici  ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.
 
Sol bekler ceza sınırında
 
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza  sınırında bulunuyor.
 
Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım ile İsmail  Köybaşı, Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa karşısında  forma giyemeyecek.
 
Muhtemel 11
 
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i  şöyle:
 
Harun Tekin, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan  Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, Michael  Frey, İslam Slimani.
 

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