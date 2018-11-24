Karadeniz'de fırtına kopacak!

MEDİCAL Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı.



Cocu'nun ardından görevi devralan yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 13. sırada girdi.



Eksikler



Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı.



Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.



Sol bekler ceza sınırında



Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı, Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



Muhtemel 11



Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:



Harun Tekin, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, Michael Frey, İslam Slimani.

