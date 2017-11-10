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Kara Kartal, Atatürk'ü böyle andı

Reklamı Kapat Beşiktaş, Atatürk'ü Saat Koreografisiyle Andı 27 dakika önce Beşiktaş, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Vodafone Park'ta yapılan saat koreografisiyle andı. Koreografiye amatör branş sporcuları da katıldı.

Kara Kartal, Atatürk'ü böyle andı

Reklamı Kapat Beşiktaş, Atatürk'ü Saat Koreografisiyle Andı 27 dakika önce Beşiktaş, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Vodafone Park'ta yapılan saat koreografisiyle andı. Koreografiye amatör branş sporcuları da katıldı.

10 Kasım 2017 Cuma 11:16
Kara Kartal, Atatürk'ü böyle andı
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BEŞİKTAŞ Kulübü, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ü Vodafone Park'ta yapılan saat koreografisiyle andı.

Kulüp personelinin yanı sıra amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK'nin desteğiyle koreografi hazırlandı.

"BUGÜN SİMSİYAHIZ"

Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen sporcular ve kulüp personeli, orta yuvarlakta  Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'i temsilen saat koreografisi gerçekleştirdi. Kulüp de logosunu karartarak "Bugün Simsiyahız" yazısını yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor KulübüMustafa Kemal AtatürkSpor
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