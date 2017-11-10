Kara Kartal, Atatürk'ü böyle andı

Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen sporcular ve kulüp personeli, orta yuvarlakta Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'i temsilen saat koreografisi gerçekleştirdi. Kulüp de logosunu karartarak "Bugün Simsiyahız" yazısını yayınladı.

BEŞİKTAŞ Kulübü, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü Vodafone Park'ta yapılan saat koreografisiyle andı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.