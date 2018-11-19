Kara bulutlar dağılsın

SPOR Toto Süper Lig'de milli aradan dolayı futbola hasret kalan sporseverler, 13. hafta maçları ile futbola doyacak. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alantyaspor da 13. hafta maçında 24 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Ligde elde ettiği 4 galibiyet ile 12 puanı bulunan turuncu yeşilliler, 8 karşılaşmayı ise puansız tamamladı. Mağlup olduğu tüm maçlarda gol dahi atamayan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile birlikte özlenen futbolunu sergileyerek seri galibiyetler almanın peşinde olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Haftanın ilk antrenmanı, koşu ve sonrasında ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplara ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, daha sonra minyatür kale maçı yaptılar.

KAYSERİ İLE ŞARTLAR EŞİT

Aytemiz Alanyaspor, 13. hafta rakibi Kayserispor ile bugüne kadar Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan ilk karşılaşmayı temsilcimiz 3-0 kazanırken, Kayseri'de oynanan mücadeleyi de aynı skorla Kayserispor kazandı. Geçtiğimiz yıl Alanya'daki maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, Kayseri'de oynanan maçı da aynı skorla kazanmasını bildi. Süper Lig'de galibiyetleri 2-2 eşit olan Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan bu dev karşılaşma, Sergen Yalçın'ın da Alanyaspor'un başındaki ilk maçı olacak.