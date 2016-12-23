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Kaptan Şehmus geride 5 şampiyonluk, 167 gol bıraktı

Trafik kazasında hayatını kaybederek, herkesi yasa boğan Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmus Özer, geride 5 şampiyonluk ve 167 gol bıraktı. 4 kez gol kralı olan Özer, Türkiye’de 100 gol barajını aşan golcüler arasına girerek, 167 gole imza attı

Kaptan Şehmus geride 5 şampiyonluk, 167 gol bıraktı

Trafik kazasında hayatını kaybederek, herkesi yasa boğan Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmus Özer, geride 5 şampiyonluk ve 167 gol bıraktı. 4 kez gol kralı olan Özer, Türkiye’de 100 gol barajını aşan golcüler arasına girerek, 167 gole imza attı

23 Aralık 2016 Cuma 15:05
Kaptan Şehmus geride 5 şampiyonluk, 167 gol bıraktı
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YENİ Malatyaspor ve Malatyaspor'da oynadığı yıllarda tanıştığı bir arkadaşının düğününe katılmak üzere gittiği Malatya'dan dönerken Elazığ'ın Gözeli bölgesinde kendi kullandığı özel araçla kaza yapan ve kendisine ulaşılamadığı için saatlerce yaralı bekleyip, donarak hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler Kaptanı Şehmus Özer geride büyük bir kariyer bıraktı.
Ülke içinden binlerce kişinin cenazesine ve taziyesine akın ettiği, TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil spor dünyasının taziye mesajları yayınladığı Şehmus, kariyerine Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'i sığdırdı. 4 ligde 12 takımda oynayıp 507 resmi maça çıkarak birçok futbolcuya nasip olmayan bir istikrar elde etti.
5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Türkiye'de 100 gol barajını aşan golcüler arasına giren Şehmus, 19 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 167 gol atma başarısı gösterdi. Erganispor'da 3. Lig'e, Mardinspor'da TFF 1.Lig'e, Akhisar Belediyespor, Malatyaspor ve Mersin İdman Yurdu'nda ise Süper Lig'e çıkma başarısı göstererek 5 şampiyonluk yaşadı. İzmir'de ezeli rakipler Altay ve Karşıkaya'da oynadı, Göztepe-Karşıyaka derbisinde gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 5 kez hat-rick başarısını da ortaya koydu.
KARDEŞLERİ VE OĞLU DA FUTBOLCU
Kardeşleri Sadettin, Cihan, Zülküf, Nezir ve Oktay'ın yanı sıra oğlu Çetin'e de örnek olarak futbolcu olmalarını teşvik eden Kaptan Şehmus, Türkiye'de Adanalı Kaynak kardeşlerden sonra Diyarbakırlı Özer kardeşler belgeseli yapılmasına vesile oldu.
Evli ve 5 çocuk babası olan Şehmus'un en büyük özlemi Diyarbakır'ın bir takımı ile şampiyonluk yaşamaktı, buna da Amed Sportif Faaliyetler ile ulaşmak istiyordu.
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