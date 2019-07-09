Kaptan Haydar: 'Takımda ahenk var'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un ilk etap hazırlık kampı tüm hızıyla sürüyor. Günde çift antrenman yaparak lige hazırlanan turuncu yeşilliler, bu sabah yapılan antrenmanda ağırlık ve kuvvet çalışması yaptılar. Erol Bulut gözetiminde yapılan akşam idmanında ise taktik çalışan turuncu yeşilli futbolcular, yarın Almanya'ya gidecek ve orada bir hazırlık maçı yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesislerinde 2. etap kampını gerçekleştirecekler.

'SIKI ÇALIŞIYORUZ'

Alanyaspor'un kalecisi ve kaptanı Haydar Yılmaz, akşam yapılan antrenmanda yeni sezon hazırlıklarını gazetecilere değerlendirdi. Yılmaz, "Takım olarak şuan kampın ilk etabını yapıyoruz. Alanya'daki geçen süreçte sıcaklar bizi zorluyor ama verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü uyum ve ahenk olarak olduğunu düşünüyorum. Zaten kalıplaşmış, kemikleşmiş bir kadromuz var. Yeni gelen transferler de çabuk ayak uydurdular. Bugünlerde burada sıcakla boğuşmak zor ama takım olarak üstesinden geliyoruz. Fedakarlıkta bulunuyor ve sıkı çalışıyoruz. Önemli olan da bu zaten. Bir yerlere gelmeye çalışıyorsak, bu şartlarda olumlu ve düzgün bir şekilde, verimli bir şekilde çalışarak, elimizden gelen özveriyi fazlasıyla göstererek hocalarımıza yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

'HEDEFİMİZ BÜYÜK'

Teknik Direktör Erol Bulut'un ilk antrenmanda hedefi koyduğunu belirten Haydar Yılmaz, "Hocamız kampın başladığı ilk gün bir hedef koydu. Geçen sene ligi 9. sırada bitirdik. İlk hedefimiz önümüzdeki sezon için bu sıralamanın altına düşmemek. Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önümüzde bir Almanya var. Orada bir hazırlık maçı yapacağız. Daha sonra Topuk Yaylası'nda 2. etap kampına başlayacağız. Orada da elimizden gelen özveriyi göstereyeceğiz takım olarak. Yeni hoca, yeni ekip. Onlarla da takımın uyumu yerinde zaten. Bildiğimiz hoca. Daha önce çalıştığım bir ekip. Bu ligde kendisini ispatlamış bir isim. Daha iyi yerlere gelecektir, buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.