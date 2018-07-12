Kapıcı dairesinde olimpiyat hayali

COŞKUN, "Sporla kendime güvenim çok arttı. Başarımla ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi. Meksika'da, geçen yılın Aralık ayında düzenlenen 'Para Powerlifting Gençler Dünya Şampiyonası'nda 93 kilo kaldıran Soner Coşkun, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takım formasıyla uluslararası başarı kazanmanın gururunu yaşayan Soner, '2020 Tokyo Paralimpik Oyunları' hazırlıklarına başladı. 130 santimetre boya ve 49 kilogram ağırlığa sahip Soner, olimpiyatta altın madalya kazanma hedefiyle 130 kilo ağırlığı kaldırarak, çalışmalarını sürdürüyor. Gününün büyük bölümünü antrenörü Ekrem Celil ile Antalya Spor Salonu'nda çalışarak, geçiren Soner Coşkun, bu yıl üniversite sınavına girdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen Soner, beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini söyledi.

