Kantinler yine Çıtırım'ın

ALANYASPOR Yönetim Kurulu ile şirket arasında yapılan protokol, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imzalandı. Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler ve Çıtırım Unlu Mamulleri şirketi sahibi Halis Uçar arasında imzalanan protokol gereği, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun 10 kantini 2017-2018 futbol sezonu boyunca şirket tarafından işletilecek. Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler "Stadyumdaki kantinlerimizin işletmesini geçen sezon da Çıtırım yapmıştı. Şirket sahibi sayın Uçar ile yeniden anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.