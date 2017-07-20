Kantinler yine Çıtırım'ın

ALANYASPOR Yönetim Kurulu ile şirket arasında yapılan protokol, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imzalandı. Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler ve Çıtırım Unlu Mamulleri şirketi sahibi Halis Uçar arasında imzalanan protokol gereği, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun 10 kantini 2017-2018 futbol sezonu boyunca şirket tarafından işletilecek. Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler "Stadyumdaki kantinlerimizin işletmesini geçen sezon da Çıtırım yapmıştı. Şirket sahibi sayın Uçar ile yeniden anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.