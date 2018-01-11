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Kankalık çöpe gitti! Messi, Arda'ya artık selam bile vermiyor

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bir dönem sıkı arkadaş oldukları Arda Turan'a artık selam bile vermiyor

Kankalık çöpe gitti! Messi, Arda'ya artık selam bile vermiyor

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bir dönem sıkı arkadaş oldukları Arda Turan'a artık selam bile vermiyor

11 Ocak 2018 Perşembe 10:37
Kankalık çöpe gitti! Messi, Arda'ya artık selam bile vermiyor
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DEVRE arası transfer döneminden Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Arda Turan'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarının yapılması bekleniyor.

Yıllar sonra Türkiye'ye yeniden dönecek olan Arda Turan ile ilgili olarak İspanyol spor sitesi Don Balon'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

"MESSI ARDA'YA SELAM BİLE VERMİYOR"

Arda Turan'ın, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile arasının bozuk olduğu iddia edildi. Haberde yer alan iddiaya göre; Messi, soyunma odasında bile Arda Turan'a selam vermiyor.

​Lionel Messi'nin Arda Turan'a karşı böyle bir tavır almasının nedeninin, milli oyuncunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olması gösterildi.

"ARDA'YI GÖNDERİN"

Messi'nin, Arda Turan'ın iyi bir kapasitesi olması rağmen yeterli çalışmayı göstermeyerek bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin de Arda Turan'a hiç güvenmediği bu nedenlede takımdan gönderilmesine ve yeni transfer edilen Coutinho'ya Arda'nın forma numarası olan 7'nin verilmesini istediği belirtildi.

(Takvim)

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Son Güncelleme: 11.01.2018 10:39
Anahtar Kelimeler:
SporArda TuranLionel MessiBarcelonaBaşakşehir
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