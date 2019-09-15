Kandulinski Belediyespor'da
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, yeni sezon öncesi transferde hız kesmiyor. Kırmızı beyazlı yönetim takıma bu kez yabancı bir transfer gerçekleştirdi.
SPOR 15.09.2019, 20:22
TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, yeni sezon öncesi transferde hız kesmiyor. Kırmızı beyazlı yönetim takıma bu kez yabancı bir transfer gerçekleştirdi. Belaruslu Pavel Kandulinski ile el sıkışan Alanya Belediyespor yönetimi, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan oyuncu ile sözleşme imzaladı. 1997 doğumlu ve 2 metre boyunda olan Kandulinski, ülkesi Belarus ve Rusya'da farklı takımlarda forma giydi.
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|-5
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|5
|5
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|5
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|5
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|4
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|4
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|5
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