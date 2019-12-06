Kanaryadan gol yağmuru

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 39’uncu dakikalarda Vedat Muriç, 32’nci dakikada Luis Gustavo, 75’inci dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87’nci dakikada Max Kruse kaydetti. Gençlerbirliği’nin maçtaki golleri ise 9’uncu dakikada Sio ve 78’inci dakikada Stancu’dan geldi