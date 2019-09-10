Kanarya'yı bekliyoruz

TURUNCU yeşilliler, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alan pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, kaleci Haydar Yılmaz ve Nsakala ile milli takımlarında yer alan Efecan Karaca, Umut Güneş ve Yunan oyuncu Siopis katılmadı. Fenerbahçe'yi yenerek 4'de 4 yapmak ve liderliğini sürdürmek isteyen turuncu yeşilliler, önlerine gelen bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor.