Kanarya kafesten çıkamadı

SPOR Toto Süper Lig'de 3 yıldır mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, bu dev arenada 3 büyüklere karşı ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında elde etti. Süper Lig'in 29. hafta maçında küme düşme hattının sıcaklığını fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'ye bir darbe de temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor vurdu. Sahasında sarı kanaryayı konuk eden turuncu yeşilliler, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında Efecan'ın kafa golüyle galibiyete uzandı. Zorlu mücadelede Fenerbahçe Alanyaspor'un kalesine sadece 1 şut atabildi ve Haydar mükemmel bir kurtarışla topun filelerle buluşmasını engelledi. Alanyaspor'un kaleyi bulan 8 şutundan birini Efecan gole çevirirken, Cisse ise 5 kez net gol pozisyonundan yararlanamayarak şanssız bir gece yaşadı. Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle puanını 41'e, sıralamadaki yerini ise 5'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 33 puanda kalarak 14. sıradaki yerini korudu.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 21:18