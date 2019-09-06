Kanarya'da Şimşek hazırlığı

CAN Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Milli Takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.