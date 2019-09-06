Kanarya'da Şimşek hazırlığı
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda temsilcimiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti
SPOR 06.09.2019, 22:30
CAN Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Milli Takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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|7
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|7
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|3
|6
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|5
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|3
|4
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|3
|4
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|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
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|4
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|4
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|3
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|3
|2
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|3
|1
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|3
|1
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|3
|1
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|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
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|4
|10
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|4
|8
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|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
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|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
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|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0