Kanarya'da alarm verildi

SÜPER Lig’de 4. hafta mücadelesinde Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Takımın kanat oyuncusu Victor Moses, sağ bek Mauricio Isla ve yeni transfer Adil Rami’nin durumunun bu hafta içerisinde belli olacağı öğrenildi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın durumlarıyla yakından ilgilendiği 3 futbolcu için kulübün sağlık ekibinden sık sık bilgi aldığı ifade edildi. Yanal’ın, 3 oyuncudan gelecek haberlere göre Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak karşılaşmanın ilk 11’ini oluşturacağı kaydedildi. Öte yandan, liglere verilen milli ara sebebiyle 3 gün önce Bursaspor'la hazırlık karşılaşmasına çıkan sarı lacivertlilerde takımın yeni transferi Luiz Gustavo sakatlık yaşamıştı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve oyunun ilk yarısının sonuna doğru ayak bileğine darbe alan Brezilyalı futbolcu, riske edilmemiş ve oyundan alınmıştı. Tedavisine ara vermeden başlanan yıldız futbolcunun durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Ersun Yanal’ın yoğun tedavi uygulunan tecrübeli futbolcuyu, pazartesi günü deplasmanda oynanacak mücadelede ilk 11’de görevlendireceği belirtildi.