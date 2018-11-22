Kana'ya af yok

DİSİPLİNSİZ tavırlarından ötürü kadro dışı bırakılan Kana Biyik’in affedildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Taşçı, Ankaragücü maçı sonrasında kadro dışı bırakılan ve 40 bin Avro para cezası verilen Kana Biyik'in affedilmediğini ve milli takım kampında bulunan siyahi futbolcunun henüz Kayseri'ye dahi gelmediğini söyledi. Taşçı, "Kana Biyik'i affetmedik. Kendisi ile görüşmedik bile. Ama Kana'nın gerek yönetimden, gerek teknik heyet ve takım arkadaşlarından ve hepsinden önemlisi taraftardan özür dilemesi gerekir. Kana Biyik'in bugün Kayseri'de olması ve alt yapı antrenörü eşliğinde idmana çıkması gerekiyor" dedi. Kana Biyik, Ankara'da oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart görmüş ve Galatasaray maçı öncesi idmanı yarıda bırakarak çıkmıştı. Bunun üzerine teknik heyetin raporu ile süresiz kadro dışı bırakılmış ve 40 bin Avro para cezası almıştı.