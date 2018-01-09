Kampta vites yükseldi

Goldcity kampı tüm hızıyla süren Aytemiz Alanyaspor, dünü de çift antrenman yaparak geçirdi. Sabah yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan turuncu yeşilliler, akşam yapılan idmanda ise hırslı bir görüntü çizdiler