Kampta vites yükseldi 

TEKNİK Direktör Hikmet Karaman gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, idmanın ikinci bölümünde ise çift kale taktik maç yaptılar. Deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman'ın sık sık oyunu durdurarak uyarılarda bulunduğu antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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