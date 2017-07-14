Kampta renkli seremoni

ALANYASPOR'UN Erzurum'da bugün sona eren kampında, önceki gün renkli görüntüler vardı. Kampa yeni katılan arkadaşlarına eğlenceli bir karşılama seremonisi yapan turuncu yeşilli oyuncular, günü tek antrenmanla tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde 3 gruba ayrılan futbolcular, kendi aralarında turnuva yaparak idmanı tamamladılar. Dün ise çift antrenman yapan Alanyasporlu oyuncular, bugün Alanya'ya gelerek 3 gün izin yapacaklar ve ardından 2. etap kamp çalışması için Avusturya'ya gidecekler.