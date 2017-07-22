Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kampta olay çıkmıştı, Süper Lig ekibini sınır dışı ettiler

Slovenya, Karabükspor'u Maribor'da yapılan kampta tesis görevlileriyle yaşanan problemler sonrasında sınır dışı etti. Türk takımı, Avusturya'ya geçti

Kampta olay çıkmıştı, Süper Lig ekibini sınır dışı ettiler

Slovenya, Karabükspor'u Maribor'da yapılan kampta tesis görevlileriyle yaşanan problemler sonrasında sınır dışı etti. Türk takımı, Avusturya'ya geçti

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:52
Kampta olay çıkmıştı, Süper Lig ekibini sınır dışı ettiler
banner404

KARABÜKSPOR'UN yeni sezon hazırlıkları tatsız başladı. Daha önceden planlandığı şekilde dün  Slovenya'nın  Maribor kentine giden  Karabükspor, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. İddiaya göre, kafilenin ülkeden çıkarılma sürecinde yaşananlar şöyle;

Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri,  Maribor'a ulaştıklarında tesis görevlilerine saha zemininin bozukluğu nedeniyle sitemde bulundu. Zeminin çok bakımsız olduğunu ifade eden Sözeri, rahatsızlığını iletti. Bir süre sonra tesis görevlileri ile Sözeri arasında fiziksel müdahaleler yaşanmaya başlandı. Bu esnada teknik ekipten bazı isimler de olaya dahil oldu ve küçük çaplı itiş kakış yaşandı.

SLOVENYA SINIR DIŞI ETTİ

Olay sonrası tesis görevlileri,  Karabükspor teknik ekibinden şikayetçi olarak yerel makamlara başvurdu. Yaşananlar sonrası polis güçleri ve adli makamlar olaylara müdahil oldu. Hatta durum  Slovenya'nın  Türkiye konsolosluğuna kadar iletildi. Yoğun görüşmeler sonrası  Karabükspor'un olayın geçtiği tesislerde kamp yapmasının sağlıklı olmayacağı değerlendirildi.  Slovenya makamları, Erkan Sözeri ve olaya karışanlar hakkında işlem yapılmayacağını ancak kafilenin ülkeyi terk etmesi gerektiğini Türk yetkililere iletti.
GRAZ'A GEÇTİLER

Bir an önce yeni sezon hazırlıklarına başlamak isteyen ve imkanları elverişli bir tesiste çalışmak isteyen  Karabükspor kafilesi de yönetim kurulunun onayını alarak  Avusturya'ya geçti. Kafile  Graz kentine yakın bir bölgede bulunan tesise yerleşerek yeni sezon çalışmalarına başladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Karabükspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim