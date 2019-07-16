'Kampımız çok verimli'

AVRUPA standartlarının üzerinde, mükemmel bir tesiste kamp yaptıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Her sene burada mutlaka en az 3 takım yeni sezon hazırlıkları için bulunuyor. Ben de geçen sene burada Yeni Malatyaspor ile bulundum. Bu sene Alanyaspor ile buradayız. Tesisler mükemmel. Şu ana kadar 2 gündür buradayız ve çok fazla sis olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz ve çalışmalarımızı engellemez" dedi. Futbolcuların istekli ve arzulu çalıştıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. Junior Fernandes ve Djalma Campos’un Kupa Amerika ve Afrika Kupası’nda maçları vardı. 21 Temmuz’da bize katılacaklar. Onlar da katıldıktan sonra hazırlıklarımızı tam kadro sürdüreceğiz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 22:59