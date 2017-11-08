Kalpar Elazığ'da

DOĞU Anadolu ekibi ile her konuda anlaşan tecrübeli teknik direktör dün imzayı attı. Elazığspor'u başarıyı yakalayacağına inandığı için tercih ettiğini söyleyen Kalpar, Elazığ’a yabancı olmadığını ifade etti. Hüseyin Kalpar, “Elazığspor’u tercih etmemdeki neden başarıyı hep beraber yakalarız diye düşünmem. Oyuncularıma, takımıma, Elazığspor yönetimine ve halkına inandığım için şu anda burada olduğumu söylemek isterim. Birlik ve beraberlik içerisinde başarı nasıl yakalanabilir, bunun gayreti içinde olacağız. Bu inanç doğrultusunda burayı tercih ettim, çok mutlu ve sevinçliyim. Şu anda bize oyuncularla tanışıp antrenmana başlamak düşüyor” dedi. Aytemiz Alanyaspor'u 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e çıkaran 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'i çalıştırmıştı.

