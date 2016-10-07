Kalpar'dan uyarı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü

ANTRENMANDAN önce futbolcular ile kısa bir toplantı yapan teknik direktör Hüseyin Kalpar, oyuncularına uyarılarda bulundu. Bireysel hataları en aza indirmek için daha çok çalışmalarını gerektiğini oyuncularına aktaran tecrübeli çalıştırıcı, çok çalışanın formayı hak edeceğini vurguladı. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.