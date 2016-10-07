Kalpar'dan uyarı

ANTRENMANDAN önce futbolcular ile kısa bir toplantı yapan teknik direktör Hüseyin Kalpar, oyuncularına uyarılarda bulundu. Bireysel hataları en aza indirmek için daha çok çalışmalarını gerektiğini oyuncularına aktaran tecrübeli çalıştırıcı, çok çalışanın formayı hak edeceğini vurguladı. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
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