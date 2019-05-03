'Kalkavan' tepkisi

YAZILI açıklama yapan Murat Süğlün, 18 Şubat'ta oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından "Antalya, bugünü ve Mete Kalkavan'ı unutmaz" ifadelerini dile getirirken son derece ciddi ve kararlı olduklarını açıkladı. O gün, bir takımın hakem kararlarıyla hakkının nasıl gasp edildiğinin en bariz örneğinin görüldüğünü kaydeden Süğlün,

"6 Ekim 2018 tarihinde oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında 1 kırmızı kart ve 1 penaltımızın nasıl verilmediğini, o gün VAR sisteminin başında bulunan Mete Kalkavan'ın, Başakşehir karşılaşmasını yönetirken de birçok pozisyonda canımızı nasıl yaktığını örnekleriyle dile getirmiştik. Galatasaray maçında VAR'ın başında olup VAR'ı kullandırtmayan, Başakşehir maçında biri penaltı olmak üzere lehimize olan tam 4 kritik pozisyonda VAR'a gitmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen Mete Kalkavan'ın bu hafta oynayacağımız Göztepe maçında görevlendirilmesini hayretle karşıladık" dedi.

Her kulüp gibi, Antalyaspor'un da hedefleri doğrultusunda mücadelesi sürerken, ligin kaderini etkileyecek böyle kritik bir karşılaşmaya Mete Kalkavan'ın atanmasının endişe yarattığını belirten Süğlün, "Endişemizin nedeni, maçı kazanamama ihtimalimiz değil, hak edenin kazanamama ihtimalidir. Her zaman adil yönetimden başka bir isteği olmayan kulübümüzün bu maçta da tek isteği budur. Mete Kalkavan'ın skora hiçbir etki etmeyecek kararlar vermesi, sadece bizim değil, eminiz ki, 5'incilik ve ligde kalma mücadelesi veren tüm takımların da beklentisidir. Mete Kalkavan'ın bizi şaşırtması ve yanıltması dileklerimizle" ifadesini kullandı.