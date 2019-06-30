KURULDA divan başkanlığını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yaptı. Genç, kentin önemli bir markası olan Antalyaspor'un futbol başarısı ve amatör sporlardaki branş çeşitliliğiyle Türkiye'de 4'üncü, Anadolu takımları arasında da 1'inci olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçilen iş insanı Fikret Öztürk ise yaptığı konuşmada Aatif Chahechouhe transferinin de perde arkasını anlattı. Öztürk, "Aatif'ı aldık. 1 milyon 200 bin Euro isteniyordu, 800 bin Euro'ya aldık. Çocukları hanımı, geldi otelde kaldı. Hanımı 'Ben Antalya'da yaşacağım' dedi. Biz kaleyi içten fethettik" diye konuştu.