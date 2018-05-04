Kale emin ellerde

AYTEMİZ Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, önceki gün yapılan antrenmanda kaleci arkadaşları Ufuk Ceylan ve İsmail Ünal ile birlikte poz verdi. Çok iyi bir arkadaşlıkları olan ve antrenmanları neşe içerisinde geçen kale bekçileri, samimi görüntüleri ile dikkat çekti.
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