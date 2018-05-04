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Kale emin ellerde

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, önceki gün yapılan antrenmanda kaleci arkadaşları Ufuk Ceylan ve İsmail Ünal ile birlikte poz verdi

Kale emin ellerde

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, önceki gün yapılan antrenmanda kaleci arkadaşları Ufuk Ceylan ve İsmail Ünal ile birlikte poz verdi

04 Mayıs 2018 Cuma 00:03
Kale emin ellerde
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AYTEMİZ Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, önceki gün yapılan antrenmanda kaleci arkadaşları Ufuk Ceylan ve İsmail Ünal ile birlikte poz verdi. Çok iyi bir arkadaşlıkları olan ve antrenmanları neşe içerisinde geçen kale bekçileri, samimi görüntüleri ile dikkat çekti. 

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Haydar YılmazAytemiz AlanyasporKale
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