Kale Arkası Hasan Çavuşoğlu'nu konuk etti

GAZETECİ Engin Anak'ın hazırlayıp sunduğu, Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın da yorumları ile katıldığı Dim Web TV'nin yeni spor programı Kale Arkası, salı akşamı yayınlanan ilk bölümünde Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu konuk etti. Kale Arkası programına yayın hayatında başarılar dileyen başkan Çavuşoğlu, programın ilk konuğunun kendisi olmasından dolayı da ayrıca onur duyduğunu söyledi. Kale Arkası'nda birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un ne yaparsa yapsın gerekli ilgiyi bir türlü görmediğini ifade etti.

'DEV MAÇLARA DEĞİL HER MAÇA GELİN'

Alanya'da herkesin Aytemiz Alanyaspor'a destek vermesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, önce taraftarlara teşekkür etti ve "Onlar iyi ve kötü günde hep yanımızda, arkamızda oldular. Camiamız adına hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında hiç tribüne gelmeyen insanlar gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Dev maçlarda çok farklı insanlar gördüm. Başka zaman da gelin maçlara. Mesela örnek vereyim, Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu kardeşim, kombine kartı var ve arkadaş grubu ile Alanyaspor'un her maçına geliyorlar, destek veriyorlar. Tabi ki dernek başkanı olabilir, şehrinin takımı dışında bir takımı da destekleyebilir ancak önceliklerinin Alanyaspor olduğunu bilmek güzel bir şey" dedi.

'PROTOKOL VE VIP HASTALIĞI VAR'



Bilet alıp Alanyaspor'a destek vermek yerine protokol ve VIP tribünlerine girebilmek için türlü yollara başvuranların da olduğunu anlatan başkan Çavuşoğlu, "Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın kontenjanından protokol ve VIP'e gelen Alanyalılar vardı. Burada isim vermek istemiyorum ama bunların kimler olduğunu herkes biliyor. Büyük maçlarda çok saygın insanlar bile 'Bedava nasıl girebilirim' düşüncesindeler. Bunları görmek çok üzücü. Bizim Alanya'da bir protokol ve VIP hastalığı var, bir türlü anlamadım. Al kombineni, biletini, öyle gel maça. Her maça gel, desteğini ver.

'TELEFERİK GELDİ, OTOPARK GİTTİ'

Alanyaspor'un gelir kaynakları hakkında da açıklamalar yapan Başkan Çavuşoğlu, Alanyaspor'a 1 verildiyse, 2 geri alındığını ima etti. Çavuşoğlu "Alanya Teleferik'ten her yolcu için gelen 1 TL için hem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, hem de eski başkan Hasan Sipahioğlu'na ayrıca teşekkür ederim. Sipahioğlu'ndan gelen sözü Adem başkan devam ettirdi ve Alanyaspor'a gereken desteği sağladı. Ancak Damlataş ve Akbank arkasında bulunan otoparklar bizden alınarak Belediyespor'a verdi. Alanyaspor'un gelir kaynakları çok sınırlı. Amatör sporları bizler de destekliyoruz ama Aytemiz Alanyaspor bu şehrin en büyük marka değeri" ifadelerini kullandı.

BU AKŞAM TEKRARINI KAÇIRMAYIN

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Kale Arkası programında, takımın son durumu, kaybedilen puanlar, her maç verilmeyen penaltılar, ara transferde yapılacak hamleler, altyapı, kısa bir süre sonra tamamlanacak olan sabit Alanyaspor Store ve daha bir çok konuda yaptığı çarpıcı açıklamalar, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web TV'de bu akşam tekrar ekranlara gelecek. Kale Arkası, Engin Anak'ın sunumu, Cemali Aygır'ın da yorumlarıyla bu akşam 19.00'da ekranlarınızda olacak.