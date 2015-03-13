Kahya'dan Barbekü jesti

KAHYA Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kahya ve aşcıbaşı Volkan Çalan, ALBİMO Alanyaspor Kulübü’nde yönetim, teknik heyet ve futbolcuları barbeküde buluşturdu. Yemeğe kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, çok sayıda yönetim kurulu üyesi, Sportif Direktör Savut, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı. Barbeküde sunumu yapan aşcıbaşı Çalan, "ALBİMO Alanyaspor bizim medarı iftiharımız. Her zaman yanındayız. Maçlarını kaçırmıyoruz. Kahya Oteller Gurubu olarak Giresun maçı öncesi bir motivasyon yemeği tertipledik. Takıma, Giresun maçında başarılar diliyoruz" dedi. ALBİMO Alanyaspor Kulüp Başkanı Çavuşoğlu da, jestlerinden dolayı Kahya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kahya ve Çalan ile yardımcılarına teşekkür etti.

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