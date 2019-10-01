Kahya Otel'e ikram teşekkürü
Aytemiz Alanyaspor'un haftasonu Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada ikram hizmetini Kahya Otel üstlendi
SPOR 01.10.2019, 20:44
OTEL personeli ve ikram görevlileri karşılaşma öncesinde ve karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribününde yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Turuncu yeşilli takımın satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Kahya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kahya ve personeline verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.
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|10
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|6
|9
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|9
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|6
|9
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|6
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|6
|5
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|4
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|2
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|6
|2
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|-2
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|O
|P
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|21
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|16
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|4. Arsenal
|7
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|7
|12
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|7
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|11
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|11
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|7
|7
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|7
|7
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|7
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|6
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|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
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|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
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|7
|9
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|7
|8
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|8
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|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
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|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
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|7
|2