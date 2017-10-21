Kahvaltıda futbolculara kanlı et yedirecek

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcularından yarın oynanacak derbide maksimum verimi alabilmek için büyük özen gösteriyor.

KAHVALTIDA AZ PİŞMİŞ KANLI BİFTEK YEDİRECEK

Öğrencilerinden maç arifesi en geç 23.00'te yatmalarını isteyen sarı- lacivertli hoca, futbolcularının maç günü ne yiyip ne içeceğini ise bizzat kendisi belirledi. Maç günü sabah 08.30'de kalkacak olan sarı-lacivertli futbolcular, Kocaman'ın belirlediği programa göre çift kahvaltı yapacak. Erken saatlerde yapılacak ilk kahvaltının sürprizi ise az pişmiş kanlı biftek.

TATLI SEANSI OLACAK

Öğle yemeğine ise 13.00'te oturulacak. Bu öğünde karbonhidrata ağırlık verilecek. 14.00- 15.00 arası şekerleme yapılacak. Ardından acıkanlar için ağır olmamak şartıyla tatlı seansı olacak.