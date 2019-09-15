Kadro dışı bırakılan Martin Linnes'ten mesaj!

TARAFTARIN büyük ilgi gösterdiği oyuncu "Ocak ayında geri döneceğim" diyerek de hırsını ortaya koydu.

Sezon sonunda kontratları bitecek olan Yuto Nagatomo ve Mariano ile devre arasında teklif gelmesi halinde yönetim de yollarını ayırmayı planlıyor.

Aksi halde ise geçen sezon akciğeri sönen ve ölümden dönen Nagatomo düşük performansı nedeniyle Martin Linnes yerine tribüne giden isim olabilir. Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.