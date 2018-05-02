Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104726
ALTIN
175.435
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6736
EURO
4.9751
Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Kadınlar korta çıktı

Kaş Kalkan Tenis ve Bisiklet Kulübü'nce ilk kez 'Yeni Başlayan Kadınlar Tenis Turnuvası' düzenlendi

Kadınlar korta çıktı

Kaş Kalkan Tenis ve Bisiklet Kulübü'nce ilk kez 'Yeni Başlayan Kadınlar Tenis Turnuvası' düzenlendi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:00
Kadınlar korta çıktı
banner404

KULÜBÜN kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya 2 takımdan 10 kadın sporcu katıldı. Yapılan maçlar sonunda Claire Bilgütay ve Sema Cengiz finale yükseldi. Sema Cengiz'i 2- 1 yenen Claire Bilgütay turnuvanın şampiyonu oldu. Sema Cengiz ikinci, Özge Aydın ise üçüncü oldu. Antrenör Faruk Bulut, "Turnuvaya katılan sporcuların hepsi kendi öğrencilerimiz. Hepsi tenise yeni başladı. Tenis Kalkan gibi bir turizm merkezi için çok büyük bir zenginlik. Kadınlar için tenis sağlık demek, stres atma demek. Tüm bunlar için en ideal spor dalı demek. Mayıs ayı sonunda da çiftler dalında bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kaş Kalkan Tenis Ve Bisiklet Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çavuşoğlu taraftarla buluştu
Başkan Çavuşoğlu taraftarla buluştu
Alanyaspor'da sarı alarm
Alanyaspor'da sarı alarm
Alanyaspor için tek yürek
Alanyaspor için tek yürek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim