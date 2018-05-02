Kadınlar korta çıktı

KULÜBÜN kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya 2 takımdan 10 kadın sporcu katıldı. Yapılan maçlar sonunda Claire Bilgütay ve Sema Cengiz finale yükseldi. Sema Cengiz'i 2- 1 yenen Claire Bilgütay turnuvanın şampiyonu oldu. Sema Cengiz ikinci, Özge Aydın ise üçüncü oldu. Antrenör Faruk Bulut, "Turnuvaya katılan sporcuların hepsi kendi öğrencilerimiz. Hepsi tenise yeni başladı. Tenis Kalkan gibi bir turizm merkezi için çok büyük bir zenginlik. Kadınlar için tenis sağlık demek, stres atma demek. Tüm bunlar için en ideal spor dalı demek. Mayıs ayı sonunda da çiftler dalında bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi.
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