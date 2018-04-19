Kadıköy'de Caner Erkin'e büyük tepki!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe 'ye konuk olan Beşiktaş'ta milli oyuncu Caner Erkin'e büyük tepki gösterildi. Maç öncesinde Siyah-Beyazlı taraftarlar Caner Erkin'i deplasman tirbününe çağrırken Caner alkışlarla yanıt verdi. Fenerbahçe taraftarları ise küfürlü tezahüratla eski futbolcularına tepki gösterdi. Diz çökmüştü Daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Süper Lig derbisinde Caner Erkin diz çökerek siyah beyazlı taraftarları selamlamıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki göstermişti. Öte yandan eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül de tepki gören isimler arasındaydı.

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