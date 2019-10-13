Kaburgası kırılan Emre en az 1 ay yok!
A Milli Takım’ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu’nun sol kaburgasında kırık tespit edildi
SPOR 13.10.2019, 09:32
Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A Milli Takım kampında devam edecek.
1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe’nin Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.
Bu arada Arnavutluk maçında sakatlanan futbolculardan Mahmut’un sağ ayak bileğinde, Kaan’ın ise patella tendonunda sorun olduğu açıklandı. İki oyuncunun Fransa karşısında büyük olasılıkla forma giymeleri bekleniyor.
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