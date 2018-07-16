'Kabak tadı veriyor'

LİGİN başlamasına az bir süre kala Emre Akbaba transferinin gündemden düşmediğini kaleme alan Okşar, bu transferin artık kabak tadı vermeye başladığını ifade etti. İşte Uğur Veysel Okşar'ın yayınladığı Emre Akbaba mesajı: "Liglerin başlamasına az bir süre kala hala Emre Akbaba olayı gündemden düşmüyor. En son Mesut Bakkal'ın açıklamasına göre Emre takımdan ayrılmak istiyormuş. Tamam, bize çok fazla katkın oldu, tamam sana minnettarız ama artık bir yerden sonra takıma zarar vereceksin. Günlerdir başkanımıza ve camiamıza küfürler, hakaretler ediliyor ve biz artık bunu kaldıramıyoruz. Haftalardır sadece Emre haberleri bu takımın üstüne çıkmaktadır. Her gidecek haberi veya ayrılmak istiyor haberi sonrası alacak olanlar fiyatı düşürüyor. Hasan başkan nasıl ki Vagner krizini akıllıca çözdüyse, bunu da çözecektir ama bizler bu ikilemden sıkıldık. İsteyen çok ama para veren veya ucuza kapatmak isteyen çok var. Zaten defalarca ayrılmak isteyen bir oyuncudan artık verim almak zordur. Ben bu konuda son kez yazıyorum ve başka haber yapmayacağım. Artık gitmiş sayıyorum ve verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Bu takıma kattıklarını inkar edecek kadar acımasız değiliz ama lütfen Vagner Love gibi gitme. Bu taraftar seni farklı bir yere koydu. Ya çık iki kelime et gönül al ya da üçüncü kişiler vasıtasıyla açıklama yaparak bu toplumun nefretini kazanma. Bizim Emremiz olarak gönüllerimizde kal!"

