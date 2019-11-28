Kaan Ayhan bombası! Galatasaray...
Galatasaray harekete geçti. Genç futbolcuyu devre arasında bitirecek
SPOR 28.11.2019, 17:49
Hücum hattını Onyekuru, Shaqiri ve Arda Turan gibi kiralık veya bonservis maliyetsiz isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray’da, satılması düşünülen isimlerden gelecek para, Kaan Ayhan transferine yatırılacak.
Luyindama’nın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla, defanstaki liderini kaybeden Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın ısrarı üzerine Fortuna Düsseldorf ile bir kez daha masaya oturacak.
25 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için 9-10 milyon Euro civarında rakamlar konuşulsa da, Galatasaray’ın planı önce oyuncuyu ikna ederek kulübü üzerinde bir baskı oluşturmak ve bu fiyatı aşağıya çekmek.
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