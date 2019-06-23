Juventuslu yıldız vefalı çıktı: Merih Alanya'da

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'da yarım sezon forma giyen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya transfer olan Merih Demiral, sezon sonunda ise İtalyan futbol devi Juventus'a 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Milli futbolcu Merih Demiral, yaz tatili için bugünlerde sevgilisi ve arkadaşları ile birlikte Alanya'da. Önceki gün Kleopatra Plajı'nda denize giren genç yıldız, denizde su sporu yaparak eğlendi. Havana Water Sports'da sevgilisi ve arkadaşları ile jet-ski, deniz paraşütü ve çeşitli su sporları yapan Merih Demiral, önceki akşam düğün evi ziyareti yaptı. Dün akşam Banana Beach Otel'de Ela Dilara Yalçın ile dünyaevine giren avukat arkadaşı Emirhan Çavuşoğlu'nu düğün evinde ziyaret eden Demiral, Çavuşoğlu'nu tebrik ederek mutluluklar diledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 22:15