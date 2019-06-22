Juventuslu yıldız Alanya'da tatilde

CEMALİ AYGIR- ÖZEL HABER

SPOR Toto Süper Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'dan İtalya Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya transfer olan ve bu sezon sonunda 15 milyon Euro bonservis bedeli ile Juventus'a giden milli futbolcumuz Merih Demiral, yaz tatili için bugünlerde sevgilisi ve arkadaşları ile birlikte Alanya'da. Bugün Kleopatra Plajı'nda denize giren genç yıldız, denizde su sporu yaparak eğlendi. Havana Water Sports'da sevgilisi ve arkadaşları ile jet-ski, deniz paraşütü ve çeşitli su sporları yapan Merih Demiral, dün akşam düğün evi ziyareti yaptı. Bu akşam Banana Beach Otel'de Ela Dilara Yalçın ile dünyaevine girecek olan avukat arkadaşı Emirhan Çavuşoğlu'nu düğün evinde ziyaret eden Demiral, Çavuşoğlu'nu tebrik ederek mutluluklar diledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 00:14