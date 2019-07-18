Juventus'tan Merih'i isteyen dev kulübe transfer yanıtı geldi!

JUVENTUS Kulübü, transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı eski Alanyasporlu savunma oyuncusu Merih Demiral'i takımda tutma kararı aldı.

MILAN KİRALAMAK İSTEDİ

Özellikle Ajax'tan 75 milyon euro karşılığında alınan Matthijs de Ligt transferi sonrasında İtalyan temsilcisi, Milan'ın Merih'i kiralamak için yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Juventus'un kadrosunda savunma oyuncuları olarak Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Merih Demiral, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt gibi müthiş isimler bulunuyor.