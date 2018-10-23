Justiniano ağırladı

OTELİN servis görevlileri, karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribününde ikram hizmeti verdi. Alanyaspor'un Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin, Alanyaspor'un evinde oynadığı maçlarda ikram hizmeti vermeye devam ettiğini söyledi. Antalyaspor karşılaşmasında ikramları Justiniano Otelleri'nin üstlendiğini belirten Güler, "Justiniano Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gür ve otel personeline verdikleri kusursuz hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.