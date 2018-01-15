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Junior Fernandes: "Hedefimiz belli" 

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Junior Fernandes, Süper Lig'in ikinci yarısı için hedeflerimiz belli. Yeni hocamızla birlikte hak ettiğimiz yerde olacağız" dedi

Junior Fernandes: "Hedefimiz belli" 

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Junior Fernandes, Süper Lig'in ikinci yarısı için hedeflerimiz belli. Yeni hocamızla birlikte hak ettiğimiz yerde olacağız" dedi

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:52
Junior Fernandes: "Hedefimiz belli" 
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GEÇEN sezonun devre arasında takıma kiralık olarak katılan ve sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Şilili futbolcu Junior Fernandes, bu sezon başında bonservisiyle birlikte Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz yıl 14 maçta 6 gol 3 asist yapan Fernandes, bu sezon ise 12 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı. Hikmet Karaman'ın gelmesiyle birlikte farklı bir hava yakaladıklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Kamp döneminde yeni hocamızla birlikte çok çalıştık, iyi çalıştık. Yeni hocamızın sistemine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bugün buradayız. Maç haftasındayız artık. Son taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz onunla birlikte. Tabi şuan ikinci yarının başında çok kötü durumda değiliz fakat güvenli bölgede de değiliz. İkinci yarıda elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip, en yüksek puanı toplamaya çalışacağız" dedi. 

"TAKIM PERFORMANSI ÖNEMLİ"
Alanyaspor'da kiralık olarak oynadığı geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki ve bu sezonki performansı sorulan Junior Fernandes, "Tabi şuan takım öyle bir durumda ki, az önce söylediğim gibi güvenli bölgede olmadığı için kişisel hedefe odaklanmış durumda değilim. Şuan grup olarak takım hedefine odaklanmış durumdayız. Ama elbette ki elimizden gelenin en iyisini yaparsak ben de kişisel hedeflerimi ileriye taşımış olacağım" şeklinde konuştu. Süper Lig'in de kaliteli bir lig olduğunu ifade eden Fernandes, "Daha öncede söylediğim gibi çok sert bir lig. Beni çeken bir lig. Futbolseverleri etrafında toplayan bir dinamik. Diğer liglerle karşılaştırırsak yüksek mücadeleye sahne oluyor. O yüzden sahada olduğumuz her dakikanın tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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