Judoda Türkiye üçüncüsü çıkardık

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Türkiye Judo Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan ve 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda, Antalya'yı ve Alanya'yı temsil eden Samet Kakık, 100 kilo sıkletinde bronz madalya kazanarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

14 Şubat 2019 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan milli takım kampına katılmaya hak kazanan Samet, daha sonra ise İstanbul’daki randori milli takım kampına katılacak.