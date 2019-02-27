Judoda Alanya fırtınası

TURNUVADA toplam 5 madalya kazanan sporculardan Mahmutlar Ortaokulu öğrencileri Halil Tuğra Bulu 42 kg.'da altın madalya, Mertcan Dündar 42 kg.'da bronz madalya ve Mertcan Elber 50 kg.'da gümüş madalya kazanırken, Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu'ndan Haktan Genç ise 50 kg.'da gümüş madalya elde etti. Halil Ülker Ortaokulu'ndan A. Emre Kütük de 46 kg.'da bronz madalya kazanırken, İrem Yüksel ise 52 kg.'da beşincilik elde etti.

Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, "Başarılı sporcularımızı, ailelerini ve antrenörleri Okay Çamkıran'ı tebrik ederim" dedi.

