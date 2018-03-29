Judoculardan büyük başarı

OBA Nazmi Yılmaz Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi olan Batuhan Kaplan, 90 kilo sıkletinde gümüş madalya kazanırken, Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Kakık ise 90 kilo sikletinde bronz madalya kazandı. Elde ettikleri bu derecelerle Afyon'da yapılacak olan Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan sporcular, antrenörlerini, öğretmenlerini, öğrenci arkadaşlarını ve ailelerini sevince boğdu. Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak "Geleceğin Milli ve Olimpik şampiyon sporcularımızı, okul idarecilerini, beden eğitimi öğretmenlerini ve sporcuların yetişmesinde büyük katkısı olan Alanya GHSİM Judo Antrenörü Okay Camkıran'ı tebrik ediyorum" dedi.
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