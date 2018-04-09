Judoculardan bir ilk

50 ülkeden 110 kadın, 206 erkek, toplam 316 sporcunun katıldığı ve 100 bin dolar ödüllü Judo Grand Prix, dün yapılan maçların ardından sona erdi. Madalya sıralamasında 3. olan Türkiye, ilk defa Grand Prix'lerde 2 altın madalya kazandı. Türkiye adına Grand Prix'te mücadele eden sporculardan Vedat Albayrak, Sebile Akbulut altın, Büşra Katipoğlu ile Gülkader Şentürk ise bronz madalya kazandı.