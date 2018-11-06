judocular madalyayla döndü

GENÇLİK ve Spor Bakanlıgı Judo Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyetinde yer alan 'Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İller Arası Judo Turnuvası' Döşemealtı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Alanya Gençlik ve Spor Ilçe Müdürlüğü bünyesinde, judo Antrenörü Okay Camkıran ile çalışmalar yapan judocular Alanya adına Süper Minik ve Minik kategorilerinde yarışmalara katıldı. Judocular şampiyonadan çeşitli derecelerle döndüler.
İşte ödül alan isimler;
Şeyda Camkıran Antalya şampiyonu
Yusuf Demir Antalya 2. Gümüş
Halil tuğra bulu antalya 3. Bronz
Mertcan dümdar Antalya 3. Bronz
A. Emre Kütük Antalya 3. Bronz
Eren kaya Antalya 3. Bronz
Rana Bahadır Antalya 5.
Mevlüt gök Antalya 5.
Yasin tanrıvermiş Antalya 5.
Azad Şerifoğlu Antalya 5.
Zeki Çalar Antalya 7.