Judocular madalyalarla döndü

9 ülke ve Türkiye'den de 21 ilin katıldığı uluslararası turnuvada, Büyükler sikletinde sporcularımızdan Milli judocumuz Samet Kakık 100 kiloda turnuva şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Öte yandan, diğer bir sporcu Batuhan Kaplan ise 90 kilo kategorisinde kürsüde yerini alarak bronz madalya kazandı. Alanyalı bir diğer sporcu Fatih Burak Ceran ise turnuvayı beşinci olarak tamamladı. Yıldızlar kategorisinde ise Mertcan Elber 55 kilo sıkletinde zorlu rakiplerini bir bir yenerek yarı finale kadar yükseldi ve 37 sporcu içinde ilk beşe çıkma başarısı gösterdi.