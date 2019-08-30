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Son Dakika

Judocular madalyalarla döndü

Sakarya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Uluslararası Judo Turnuvası'nda Alanya fırtınası esti. 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılan turnuvaya Alanya'yı temsilen katılan judocular, 1 altın, 1 bronz ve 2 beşincilik kazanarak ilçemizin gururu oldular

SPOR 30.08.2019, 19:42 Enes Subaşı
Judocular madalyalarla döndü
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9 ülke ve Türkiye'den de 21 ilin katıldığı uluslararası turnuvada, Büyükler sikletinde sporcularımızdan Milli judocumuz Samet Kakık 100 kiloda turnuva şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Öte yandan, diğer bir sporcu Batuhan Kaplan ise 90 kilo kategorisinde kürsüde yerini alarak bronz madalya kazandı. Alanyalı bir diğer sporcu Fatih Burak Ceran ise turnuvayı beşinci olarak tamamladı. Yıldızlar kategorisinde ise Mertcan Elber 55 kilo sıkletinde zorlu rakiplerini bir bir yenerek yarı finale kadar yükseldi ve 37 sporcu içinde ilk beşe çıkma başarısı gösterdi.

#Madalyalar #Judocu
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