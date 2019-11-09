Josef Sural Parkı'nı Bakan Çavuşoğlu açacak

ALANYASPOR'DA 7 ay önce futbolcuları taşıyan VIP aracın kaza yapması sonucunda ağır yaralanan ve tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybeden Josef Sural, futbol camiasını yasa boğumuştu. Elim kazada vefat eden futbolcu Josef Sural'ın adı Cikcilli'de bulunan bir parka verilecek. Parkın açılışı 11.11.2019 Pazartesi günü gerçekleştirelecek. Aynı zamanda açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılarak öncülük edecek.

Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

"Elim bir kazada aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın anısına Alanya Bld.'nin yaptırdığı çocuk parkı, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrifleriyle açılacak. Tüm halkımız davetlidir.

11 Kasım Pazartesi

17.00

Cikcilli Has Orman Ürünleri yanı"