Josef Sural Parkı'nı Bakan Çavuşoğlu açacak
Geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın adına 11 Kasım'da park açılışı gerçekleştirilecek.
ALANYASPOR'DA 7 ay önce futbolcuları taşıyan VIP aracın kaza yapması sonucunda ağır yaralanan ve tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybeden Josef Sural, futbol camiasını yasa boğumuştu. Elim kazada vefat eden futbolcu Josef Sural'ın adı Cikcilli'de bulunan bir parka verilecek. Parkın açılışı 11.11.2019 Pazartesi günü gerçekleştirelecek. Aynı zamanda açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılarak öncülük edecek.
Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:
"Elim bir kazada aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın anısına Alanya Bld.'nin yaptırdığı çocuk parkı, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrifleriyle açılacak. Tüm halkımız davetlidir.
11 Kasım Pazartesi
17.00
Cikcilli Has Orman Ürünleri yanı"
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Malatyaspor
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Chelsea
|12
|26
|3. Man City
|11
|25
|4. Leicester City
|11
|23
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|11
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|23
|2. Barcelona
|11
|22
|3. Real Madrid
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6