Josef Sural iddialı

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 24. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Son haftalarda gelen üst üste galibiyetlerden dolayı oldukça neşeli olan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Sabah yapılan antrenmana topla ısınma çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla başlayan futbolcular, daha sonra ağırlık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Akşam yapılan günün ikinci antrenmanında da Akhisarspor maçının taktik provasını yapan turuncu yeşilliler, yapılan çift kale maçta istekli ve hırslı bir görüntü çizdiler.

JOSEF SURAL İLK 11'E

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma devre arasında katılan Çek golcü Josef Sural ile yakından ilgileniyor. Cisse'nin kart cezasından dolayı Akhisarspor maçında Sural'a görev verecek olan deneyimli çalıştırıcı, oyuncusunu maça motive ediyor. Son oynanan ve 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçında oyuna son bölümde giren ve attığı golle özgüveni yerine gelen deneyimli futbolcu, "Takıma uyum sürecini çabuk atlattım. Yedek kalmak beni daha da hırslandırıyor. Kasımpaşa maçındaki kısa sürede golümü de atarak kendime geldim. Kimse merak etmesin, hocam görev verdiği taktirde Akhisarspor maçında da gollerime devam edeceğim" dedi.