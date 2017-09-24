Josef de Souza’dan derbide televizyonunu kıran taraftara mesaj!

FENERBAHÇE'NİN Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği derbiye damgasına vuran olaylardan biri de bir Fenerbahçe taraftarının Ozan Tufan’ın kaçırdığı gol sonrası televizyonunu kırması oldu. Sosyal medyada gündeme oturan videoya sarı-lacivertlilerin yıldızı Josef de Souza da tepkisiz kalmadı.

Josef de Souza kişisel Twitter hesabından videoyu paylaştı ve televizyonun sahibinin kendisine ulaşmasını ve ona yeni bir televizyon almak istediğini söyledi. Josef’in bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.