Jose Sosa'nın frikiği çizgiyi geçti mi?

MAÇIN son saniyesinde ise çok kritik bir pozisyon yaşandı.
90+6. dakikada Jose Sosa'nın kullandığı frikikte Karabükspor kalecisi Çağlar'ın dokunuşuyla top direğe çarptı. Sonrasında çizgide kalan topu savunma uzaklaştırdı ve maç sona erdi.
beIN Sports kameralarının tekrarını gösterdiği pozisyonda topun çizgiyi geçmediği görüldü.
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