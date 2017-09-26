Jose Mourinho’dan CSKA Moskova maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Basın toplantısında konuşan Mourinho, “Bu sorunu çözmek için fazla çözümümüz yok. Sahadaki belli yerlerdeki bireysel mücadelelere odaklanacağız. Kaliteli ve dengeli bir takımla kazanmayı deneyeceğiz. Hedefimiz bu” dedi.

Fransız yıldız Paul Pogba’nın sakatlığının ardından Fellaini ve Carrick’in de Rusya deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Manchester United’da orta saha krizi yaşanıyor.

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