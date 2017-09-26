Jose Mourinho’dan CSKA Moskova maçı öncesi sakatlık açıklaması!

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, Marouane Fellaini ve Michael Carrick’in CSKA Moskova maçında oynamayacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Manchester United’da orta saha krizi yaşanıyor.
Fransız yıldız Paul Pogba’nın sakatlığının ardından Fellaini ve Carrick’in de Rusya deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Basın toplantısında konuşan Mourinho, “Bu sorunu çözmek için fazla çözümümüz yok. Sahadaki belli yerlerdeki bireysel mücadelelere odaklanacağız. Kaliteli ve dengeli bir takımla kazanmayı deneyeceğiz. Hedefimiz bu” dedi.
Gruptaki ilk maçında Basel’i ağırlayan Manchester United 3-0 galip gelmişti. CSKA Moskova ise deplasmanda Benfica’yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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